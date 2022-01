Perisic, il Chelsea ci prova: in Inghilterra indicato come opzione (o rinnovo)

Perisic è in scadenza di contratto con l’Inter e non è da escludere che per il croato possano essere gli ultimi mesi a Milano. C’è addirittura chi, come il Mirror, ipotizza un cambio di maglia a gennaio: lo vuole il Chelsea.

SONDAGGIO – Il Chelsea valuta anche Ivan Perisic per la fascia sinistra. Ne parla il tabloid inglese Mirror, segnalando come i londinesi siano rimasti senza Ben Chilwell che starà fuori a lungo e hanno perso Lucas Digne, andato all’Aston Villa. Serve un giocatore che faccia rifiatare Marcos Alonso e Thomas Tuchel pensa a Perisic, che ha attirato l’interesse anche di Arsenal e Tottenham visto che è in scadenza. Il croato però può rinnovare il suo contratto con l’Inter, a patto che i nerazzurri abbiano le sue stesse ambizioni. In Inghilterra si parla di Perisic come opzione Chelsea per gennaio, più che per la prossima stagione: appare comunque complicato.

Fonte: mirror.co.uk – Tom Hopkinson