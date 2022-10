Zenga: «L’Inter ha dimostrato di saper soffrire. Mkhitaryan come Asllani!»

In collegamento con Sky Sport, l’ex portiere ora opinionista Zenga ha parlato del nuovo corso dell’Inter iniziato dalla partita di Milano col Barcellona. La vittoria nerazzurra ai danni della Fiorentina è la prova definitiva di un clima cambiato, così come i risultati. L’Uomo Ragno fa un parallelismo tra Mkhitaryan e Asllani.

LA VITTORIA DI FIRENZE− Il nuovo corso dell’Inter viene elogiato a Sky Sport proprio da uno dei portieri migliori della storia nerazzurra: Walter Zenga. L’ex calciatore ed ora opinionista ha parlato della partita di questa sera e del periodo generale che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi: «La partita assomiglia molto a quella di Barcellona. L’occasione di Kristjan Asllani è la stessa di Henrikh Mkhitaryan, la differenza sta nel finale. In due partite complicate come quella del Camp Nou e quella dell’Artemio Franchi l’Inter ha rischiato di vincere due volte 3-4. L’Inter è squadra, ha dimostrato di saper soffrire».

UN NUOVO INIZIO − Zenga non si è limitato a parlare della partita di questa sera. L’opinionista di Sky Sport ha analizzato anche l’ultimo periodo nerazzurro: «La partita chiave è stata la vittoria contro il Barcellona a Milano. Nel momento più negativo dell’anno è arrivato il successo della svolta. Il periodo no è finito lì. Senza Marcelo Brozovic Simone Inzaghi si è affidato a un centrocampo esperto. Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Mkhitaryan danno equilibrio, sostanza e inserimenti. La prova di questo sono i 4 gol segnati in campionato da Nicolò. Ora rientra anche Romelu Lukaku, l’Inter potrà continuare a giocare più bassa sfruttando gli spazi in contropiede creati dall’attaccante belga».