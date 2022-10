Montolivo: «Inter peggior difesa in trasferta! Errori anche della Fiorentina»

Montolivo, opinionista dagli studi di DAZN dopo Fiorentina-Inter 3-4, ha analizzato in breve la partita vista al Franchi sottolineando i tanti errori commessi. L’ex centrocampista fa notare anche il dato sulla difesa, la peggiore in trasferta.



ERRORI IN SERIE – L’ex viola Riccardo Montolivo sottolinea gli errori di Fiorentina e Inter al Franchi: «Abbiamo visto tanti errori da entrambe le squadre, anche se è la Fiorentina a uscire con l’amaro in bocca dopo aver recuperato la partita con il 3-3 per poi perdere al 95′. Inter peggior difesa del campionato in trasferta (14 gol subiti, ndr). È un dato importante che fa riflettere, la squadra ha commesso tanti errori individuali fin qui. C’è ancora tanto su cui lavorare. Qualche anno fa quando vedevi l’Inter eri sicuro fosse una sicurezza dietro, adesso, invece, non c’è più quella sicurezza nella difesa».