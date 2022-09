Zenga: «Inter, tre cose positive. Handanovic ha dimostrato il suo ruolo»

Da ex portiere, Walter Zenga si è concentrato sulla prestazione di Samir Handanovic per commentare la vittoria dell’Inter sul Torino. In collegamento con gli studi di Sky Sport da Dubai, l’ex estremo difensore nerazzurro ha commentato anche il dualismo con André Onana.

ASPETTI POSITIVI – Sono tre gli aspetti che l’Inter può portarsi a casa da questa vittoria con il Torino, secondo Walter Zenga. Tra cui la prestazione del portiere: «L’Inter è venuta fuori alla distanza. Ci sono tre cose positive: Handanovic ha dimostrato di essere il portiere titolare. Poi c’è sotto l’aspetto tecnico e nervoso. E soprattutto giocare contro il Torino è sempre fastidioso e difficile. I granata hanno creato diverse situazioni, non sottovalutiamo anche questo aspetto».

GARA DIFFICILE – Zenga ha poi commentato la prestazione della squadra contro i granata, una partita non facile: «Anche nel primo tempo si vedeva che Lautaro Martinez veniva basso a prendere palla. Quando trovi una squadra del genere, devi sparigliare le carte grazie agli inserimenti o andando in zone dove i difensori non hanno abitudine di andare. Il gol nasce proprio da questo. Ancora oggi la squadra avversaria dell’Inter ha trovato tanti gol e il portiere è stato protagonista. Bisognerebbe fare attenzione su questo. La prossima secondo me in Champions League giocherà ancora Onana, è giusto dargli delle occasioni»..