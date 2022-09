Lautaro Martinez: «Vincere così soddisfazione diversa! Abbiamo parlato»

Anche Lautaro Martinez, uno dei migliori in campo, ha festeggiato nelle interviste del post partita l’1-0 contro il Torino di oggi al Meazza. Queste le sue parole dalla postazione di Inter TV.

SERVIVA VINCERE – Lautaro Martinez parla al termine di Inter-Torino 1-0: «Quanto pesano questi tre punti? Tanto, penso che avessimo bisogno di una vittoria così. Abbiamo affrontato una squadra che gioca a uomo, nel primo tempo abbiamo fatto fatica poi abbiamo parlato e siamo migliorati nel secondo tempo. Credo siano giusti i tre punti che abbiamo portato a casa. Era un momento difficile, vincere così ci dà una soddisfazione diversa. Oggi meritavamo la vittoria, l’abbiamo fatto e adesso dobbiamo pensare a quello che arriva davanti. Uno cerca sempre di vincere, oggi dovevamo dare qualcosa in più tutti che mancava da queste due gare che abbiamo perso. Oggi abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo messo in campo quello che dobbiamo mettere sempre. Abbiamo affrontato una squadra complicata come il Torino, nel primo tempo abbiamo fatto tantissima fatica a trovare la porta perché venivano uomo contro uomo. Nel secondo tempo si sono stancati un po’, perché tutta la partita secondo me non si riesce a fare questo lavoro. È lì che siamo stati bravi a trovare gli spazi e vincere la partita».