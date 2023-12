Zenga: «Arnautovic non da Inter! Sconfitti ma fatto una grande partita»

All’indomani di Inter-Bologna c’è ancora molta amarezza per l’uscita dalla Coppa Italia. Walter Zenga analizza la gara e la prestazione dei nerazzurri, in particolare quella di Marko Arnautovic.

90 MINUTI – L’ex nerazzurro Walter Zenga difende l’Inter, nonostante la dura sconfitta sul finale contro il Bologna. Di seguito le parole dell’allenatore ospite di Radio Sportiva: «Cosa lascia Inter-Bologna? Che alla fine i nerazzurri hanno fatto una grande partita. Il migliore in campo è stato il portiere del Bologna, Lautaro Martinez ha sbagliato un rigore. Il Bologna è stato bravo a restare in partita, ordinato. Ma nei 90′ c’è stata solo la giocata di Giovanni Fabbian, molto bella, che ha sfiorato il gol. L’Inter ha fatto la sua partita, poi possiamo discutere sul fatto che Marko Arnautovic non sia un giocatore da Inter e che non può sostituire Marcus Thuram. Fino al gol di Carlos Augusto i nerazzurri avevano meritato ampiamente. Il Bologna in questo momento è una squadra che è in salute e in ottimismo, tutte le cose che fa riescono bene. Quindi è giusto e corretto che sogni e che vada avanti con le sue idee».