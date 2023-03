Zé Maria: «Inter-Porto era da pareggio! Ma difesa molto forte»

Zé Maria in un suo intervento in collegamento con Gianluca Rossi sul canale Twitch durante la trasmissione BebiTV, ha parlato della Champions League citando anche l’Inter.

SFIDA DI RITORNO – Zé Maria, ex giocatore dell’Inter, ha parlato così delle sfide di Champions League, in particolare quella di Porto: «Un passaggio del turno per Inter, Milan e Napoli può essere una cosa molto importante per noi qui in Italia. La partita di andata vinta dell’Inter è stata equilibrata, ma era da pareggio Per andare più tranquilli in Portogallo il vantaggio doveva essere maggiore. Loro giocano bene. L’Inter ha una difesa molto difficile da battere».

