Zazzaroni: “L’Inter arriverà seconda. Lautaro Martinez titolare col Getafe”

Ivan Zazzaroni, in collegamento su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e delle possibilità dei nerazzurri nella sfida contro l’Atalanta che, presumibilmente, varrà il secondo posto in classifica in Serie A. Una battuta, inoltre su Lautaro Martinez e su Romelu Lukaku

SECONDI – Queste le parole di Ivan Zazzaroni: «Sfida con il Getafe? Gioco con Lukaku e Lautaro Martinez, non credo parta Sanchez. L’argentino è appena tornato a segnare, non credo ci siano alternative. Secondo posto? Credo che arriverà seconda l’Inter, la Lazio gioca a Napoli. Nell’Atalanta premierei il Papu Gomez, ha fatto una stagione strepitosa, incluso il gol contro il Parma».