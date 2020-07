Serie A, Giudice Sportivo 37ª giornata: Genoa, per Nicola niente squalifica

Condividi questo articolo

La Serie A è già finita per dodici giocatori più Sarri, allenatore della Juventus. Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti dopo la penultima giornata e la sorpresa riguarda il tecnico del Genoa Nicola, espulso ieri ma non squalificato.

I PROVVEDIMENTI – Davide Nicola potrà essere in panchina domenica alle ore 20.45 per Genoa-Lecce. L’allenatore rossoblù è stato espulso ieri, al 36′ della partita persa 5-0 contro il Sassuolo, perché dalla panchina era arrivato un insulto nei confronti dell’arbitro. Tuttavia, non avendo individuato il responsabile, il regolamento prevede che a risponderne sia il tecnico, ma il Giudice Sportivo gli ha dato solo una multa di duemila euro. Dodici i calciatori squalificati più Maurizio Sarri: l’allenatore della Juventus ha raggiunto la quinta ammonizione in campionato. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentasettesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 37ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Andrea Papetti (Brescia), Marko Rog (Cagliari), Rachid Ghezzal (Fiorentina), Miralem Pjanic (Juventus), Maurizio Sarri (Juventus, allenatore), Nehuén Paz (Lecce), Ante Rebic (Milan), Juraj Kucka (Parma), Gianluca Mancini (Roma), Bartosz Berezynski (Sampdoria), Pedro Obiang (Sassuolo), Lyanco, Soualiho Meité (Torino)

DIFFIDATI 37ª GIORNATA SERIE A

Tredicesima ammonizione: Cristian Romero (Genoa)

Nona ammonizione: Sandro Tonali (Brescia)

Quarta ammonizione: Giulio Donati (Lecce), Bryan Dabo (SPAL)