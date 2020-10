Zazzaroni: “Positivi nell’Inter? Campionato falsato, prendiamolo come Ã¨”

Zazzaroni: “Positivi nell’Inter? Campionato falsato, prendiamolo come è”

Condividi questo articolo

Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, ospite di oggi ai microfoni di “Tutti Convocati”, ha parlato dell’aumento dei casi di positività al Covid-19 nelle squadre di club prendendo spunto dagli interisti Skriniar e Bastoni

ANDARE AVANTI – Zazzaroni sostiene che il calcio debba andare avanti, ma ritiene che il campionato sia comunque falsato: «In situazioni come queste occorre tollerare la rinuncia, il PSG ha giocato senza sette titolari, il Milan ha rischiato di uscire dall’Europa League senza Ibrahimovic. Siamo in una situazione in cui bisogna fare i conti con la realtà, l’Inter è senza Skriniar e Bastoni e giocherà senza. Siamo in una situazione pericolosa e nessuno al di fuori dei nostri confini si pone il problema di continuare. Altrimenti diamo corda a chi parla di campionato falsato da interrompere, la vita è falsata quindi ci prendiamo il campionato come è».