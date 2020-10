Milan, nuovo giro di tamponi: l’esito non sorride a Ibrahimovic (e non solo)

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Il Milan continua ad allenarsi senza nazionali e soprattutto senza i giocatori positivi al Covid-19. Come riportato da “Sky Sport”, l’ultimo giro di tamponi non porta in dote grandi novità. Ancora “isolato” Ibrahimovic

ESITI CON CONFERME – Nuovo giro di tamponi a Milanello, dove non è emerso nessun altro positivo né tra i calciatori né tra lo staff tecnico. Le notizie meno belle per Stefano Pioli arrivano da chi era già positivo, ovvero Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic, che risultano ancora tali. Anche se assolutamente asintomatici, il Covid-19 è ancora “presente” nell’organismo dei due rossoneri. Duarte e Ibrahimovic dovranno rinviare il loro rientro in gruppo a Milanello, continuando per ora ad allenarsi individualmente. A Casa Milan, per ora, il primo Derby di Milano stagionale contro l’Inter si prepara senza il centrale brasiliano e il grande ex svedese. Anche se in casa Inter le cose non vanno di certo meglio…