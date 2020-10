Juventus-Napoli, il giudice sportivo prende tempo: verdetto rinviato – Sky

Non sarà oggi il giorno in cui si saprà il destino di Juventus-Napoli, non disputata a causa della mancata presentazione del Napoli bloccato dalla ASL. Il giudice sportivo si è preso una settimana per studiare il caso

Bisognerà ancora attendere per sapere la decisione su Juventus-Napoli, non disputata a causa della mancata presentazione del Napoli. Il verdetto del giudice sportivo sarebbe dovuto arrivare oggi, con gli indizi che andavano verso una penalizzazione in classifica ai partenopei senza però infliggere il 3-0 a tavolino, ma secondo “Sky Sport” il giudice Gerardo Mastrandrea ha deciso di far slittare la decisione alla settimana prossima per studiare meglio le carte. Il giudice vuole approfondire in particolar modo se veramente si può accettare la posizione del Napoli che sostiene di aver avuto l’obbligo della ASL di non recarsi a Torino. Nel caso in cui il giudice dovesse stabilire che il Napoli aveva comunque la possibilità di recarsi all’Allianz Stadium scatterà il 3-0 a tavolino per la Juventus, altrimenti rinvierà il tutto alla Lega Serie A per disporre il recupero della partita.