Zazzaroni: «Inter, l’unica in grado di avvicinarsi alla capolista. Se il Napoli vince…»

Zazzaroni parla di Inter-Napoli (vedi articolo) e delle probabilità di vincere lo scudetto dopo il verdetto dello scontro diretto. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, ospite di “Tutti i Convocati” sulle frequenze di Radio 24.

PREVISIONI – Ivan Zazzaroni dice la sua sul tanto atteso big match di campionato. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, il giornalista afferma: «Inter-Napoli? È un ritorno in Serie A strano. Non è il classico dopo sosta. Alcuni campionati sono già cominciati, alcuni calciatori sono appena tornati. Se il Napoli vince a San Siro saluti e baci. L’Inter è l’unica in grado di avvicinarsi ai partenopei come complesso di squadra. Le altre sono tutte piene di problemi irrisolti. Però, se la squadra di Luciano Spalletti passa a Milano tira una botta pesantissima. Il Napoli ha lavorato con più metodicità rispetto agli avversari, come in estate». Questo il pensiero di Zazzaroni, ospite sulle frequenze di Radio 24, sulla partita del quattro gennaio.