Inter-Napoli, Dzeko dal 1′: partner quasi deciso. Un dubbio a destra − Sky

Si avvicina Inter-Napoli. Dzeko certo di una maglia dal primo minuto, con ballottaggio Lautaro Martinez-Lukaku. Il Toro ha inoltre parlato in conferenza stampa (vedi articolo). Simone Inzaghi (vedi orario conferenza stampa) ha un dubbio a destra

L’ANTI NAPOLI − Matteo Barzaghi ritiene la coppia offensiva dell’Inter quasi delineata a due giorni dalla sfida di San Siro: «Ad oggi Lukaku-Dzeko la coppia favorita perché Lautaro Martinez è rientrato per ultimo. Anche se bisogna sempre considerare il Toro titolare, vista anche la carica mostrata in conferenza stampa. Dzeko è quello che sta meglio di tutti, ad oggi teniamo il belga e lui. A centrocampo con Brozovic a parte, si rivedrà Calhanoglu in cabina di regia. Dietro Acerbi contro Bastoni e Skriniar. A destra da capire se Dumfries avrà ritrovato la condizione». Il suo intervento su Sky Sport 24.