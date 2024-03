Zazzaroni: «Inter? Stagione positiva anche con Madrid. Vince»

A Zazzaroni non sono piaciute le critiche dopo gli ultimi due risultati dell’Inter. Il giornalista, intervenuto in studio a Pressing su Italia 1, commenta la situazione legata alla squadra di Inzaghi.

BENE COMUNQUE – Per Ivan Zazzaroni l’eliminazione dalla Champions League di mercoledì scorso non deve inquinare il giudizio: «Inter prima in classifica, vince la seconda stella, può capitare di uscire per colpa dei rigori ma a Madrid ha sbagliato la partita. Credo che sia una stagione positiva, poi che non arrivi ai quarti può succedere. Voglio fare anche i complimenti ad Andrea Ranocchia (in studio nella trasmissione, ndr): difficilmente un ex giocatore fa interventi così sensati e razionali».