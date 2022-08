Zazzaroni: «Inter, il campionato inizia contro la Lazio! Casadei giocherà?»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, oggi sul quotidiano romano analizza la partita vinta a San Siro dall’Inter, e dice la sua riguardo la cessione di Casadei.

DA SAN SIRO – Ivan Zazzaroni commenta la vittoria dell’Inter contro lo Spezia: «Nonostante la buona volontà dello Spezia, troppo evidente la distanza tra le due. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono gran parte della superiorità dell’Inter non solo sullo Spezia, ma su almeno dodici delle diciannove di Serie A, il loro bel gol il prodotto di una delle espressioni tecniche più comuni presenti in letteratura. Il campionato dell’Inter comincia perciò venerdì 26 contro la Lazio di Sarri: all’Olimpico la prima verifica seria per Inzaghi che ieri ha vinto con la mano sinistra».

CESSIONE – Zazzaroni commenta il trasferimento di Casadei al Chelsea: «Ho trovato eccessiva l’attenzione nei confronti di un diciannovenne che non aveva ancora toccato la Serie A e che il Chelsea ha deciso di acquistare. Casadei deve essere davvero bravo, mi domando tuttavia quante possibilità abbia di giocare per Tuchel. Di italiani emigrati giovanissimi nei principali campionati esteri ne abbiamo contati parecchi, da Gattuso in avanti, non ricordo però chi tra i tanti abbia avuto successo».