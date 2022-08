Inter-Spezia 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Spezia ha visto una facile vittoria per la squadra di Inzaghi, che ha dominato per tutti i novanta minuti. Il 3-0 di ieri sera al Meazza vede alcune particolarità statistiche e la conferma di una tendenza positiva coi liguri.

ZERO – I tiri in porta subiti da Samir Handanovic. Serata di assoluto riposo per il portiere sloveno, che non ha dovuto nemmeno effettuare una parata. Questo dopo un precampionato e l’esordio a Lecce sempre avendo subito gol, ben undici in sei gare (dieci nelle cinque amichevoli).

DUE – I gol di giocatori subentrati in questo inizio di stagione. Dopo Denzel Dumfries all’ultimo secondo col Lecce otto giorni fa è toccato a Joaquin Correa chiudere il 3-0 di Inter-Spezia entrando dalla panchina. Un primo segnale di come Simone Inzaghi abbia buone risorse a disposizione.

TRE – Le partite consecutive con gol per Lautaro Martinez nelle sfide fra Inter e Spezia. Nella passata stagione l’argentino era andato a segno in entrambi gli incontri, peraltro fornendo pure un assist in ciascuna gara. Soltanto nell’1-1 del 21 aprile 2021 al Picco non si è reso protagonista contro i liguri entrando nell’azione di una rete.

SEI – Su sei le vittorie dell’Inter in casa contro lo Spezia. Rendimento perfetto coi liguri fra le mura amiche, con tre trionfi in Serie A più due in Coppa Italia e uno in Prima Divisione (il nome del campionato quando non era ancora a girone unico). Ieri doppia cifra pure nei gol fatti, venti.

SETTE – I gol di Correa con la maglia dell’Inter. Quello di ieri allo Spezia è il primo che non viene “accompagnato”, nel senso che i precedenti erano sempre state delle doppiette: al Verona il 27 agosto 2021 (suo esordio), all’Udinese il 31 ottobre sempre di un anno fa (2-0) e alla Sampdoria lo scorso 22 maggio (ultima giornata).