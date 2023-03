Zazzaroni: «Brozovic? Gli slavi a fine corsa qualcosa perdono. Inter inquietante»

Brozovic non è certo nella sua migliore stagione e c’è chi pensa che possa essere l’ultima con l’Inter. Sembra essere dello stesso avviso Zazzaroni, che a Tutti Convocati su Radio 24 l’ha criticato.

IN CALO – Ivan Zazzaroni parla del sostituto di Hakan Calhanoglu: «Io da Marcelo Brozovic mi aspetto che cominci a giocare, perché gli slavi quando sono vicini a fine corsa danno ma poi qualcosa perdono. L’Inter sta dando meno di quello che ci si aspettava, la ritenevo la rosa migliore e nove sconfitte su ventisette sono inquietanti. Non credo dipenda dalla penalizzazione della Juventus, ma dal fatto che manchi personalità. Henrikh Mkhitaryan è diventato fondamentale, Simone Inzaghi lavora sui giocatori esperti e molto meno sui giovani che sono fortemente sacrificati».

STRADA COMPLESSA – Per Zazzaroni, con Brozovic al posto di Calhanoglu, la squadra di Inzaghi dovrà superare un tour de force notevole ad aprile: «Inter, Juventus e Fiorentina hanno nove partite in trenta giorni. Dire che è condizionante può essere, ma credo che se la Lazio dovesse vincere a Monza diventerebbe favoritissima per i primi quattro posti. Toglierebbe qualsiasi alibi a Maurizio Sarri, può lavorare con la squadra a tutta la settimana senza coppe, coppette e il resto. Inter e Milan hanno una discontinuità inquietante, la Roma ha una difesa decimata».