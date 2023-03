Precedenti Inter-Fiorentina: ad aprile già una vittoria decisiva

Inter-Fiorentina si giocherà domani alle ore 18 e c’è da invertire la rotta in Serie A, contro un avversario reduce da sette vittorie consecutive e nove risultati utili di fila contando anche le coppe: i precedenti sono buoni.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Fiorentina numero 92 in casa. Il primo risale al 3 febbraio 1929, sotto il nome di Ambrosiana Inter: 3-0 con doppietta di Giuseppe Meazza. In totale sono 53 le vittorie, poi 21 pareggi e 17 sconfitte con un totale di 173 gol fatti e 97 subiti. Nel solo campionato (il primo incrocio non era ancora Serie A) raggiunta quota 50 con l’ultima vittoria, il 4-3 in rimonta del 26 settembre 2020 ribaltando la situazione allo scadere (gol decisivo di Danilo D’Ambrosio), contro le 15 vittorie della Fiorentina e i 20 pareggi (164 reti segnate, 89 incassate). E lo stesso risultato, vincendo addirittura in pieno recupero, è dell’andata: 3-4 il 22 ottobre 2022, con la carambola su Henrikh Mkhitaryan (vedi highlights).

APRILE DECISIVO – Comincia un mese determinante, con nove partite, e dai precedenti fra Inter e Fiorentina uno in questo periodo lascia buoni ricordi. Alla sestultima giornata 2007-2008, la squadra di Roberto Mancini è in difficoltà soprattutto sugli infortuni: ha ritrovato la vittoria sette giorni prima a Bergamo, 0-2 sull’Atalanta, dopo un punto in tre partite. Coi viola in corsa per un posto Champions League (raggiunto poi all’ultima giornata) e la Roma nel pomeriggio portatasi a -1 vincendo a Udine è un match molto complicato. Lo sblocca Esteban Cambiasso al 55′, sfruttando una gran giocata sulla linea di fondo di Patrick Vieira. Poi è Mario Balotelli, al suo secondo gol consecutivo (i primi in Serie A), a raddoppiare al 62′. Un gran rilancio per vincere il campionato ed era proprio ad aprile, il 13.