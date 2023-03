Serie A, no Boxing Day ma nel 2023-2024 si gioca nelle feste: la data

Per la stagione 2023-2024 di Serie A si conoscevano già le date di inizio e fine (vedi articolo). Adesso è ufficiale anche un’altra novità: si tornerà a giocare durante le feste, cosa che non accadeva dal 2018-2019.

NIENTE SOSTA – Per la Serie A 2023-2024 non ci si fermerà durante le feste, ma si giocherà fra Natale e Capodanno. Succederà il 30 dicembre, con un turno di campionato. L’ha annunciato il presidente di Lega Lorenzo Casini, a margine dell’Assemblea di quest’oggi. I club l’hanno votato all’unanimità, non sarà un Boxing Day come il 26 dicembre 2018 e come accade in Premier League ma un semplice turno nel weekend (ricade di sabato).