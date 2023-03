Teotino: «Onana può andare via. Thiago Motta? Lo vedrei all’Inter»

Gianfranco Teotino, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato della possibile cessione di Onana di cui si discute anche oggi (vedi articolo). Il giornalista ha poi detto la sua sulla figura di Thiago Motta come prossimo allenatore dell’Inter.

ADDIO POSSIBILE − Gianfranco Teotino ha detto la sua sulle voci di un possibile addio di André Onana in estate: «Onana ha fatto una splendida stagione. All’Inter è stato uno dei giocatori più convincenti, è stato determinante in Champions League. È chiaro che serviranno dei sacrifici, il problema è cosa ha bisogno di fare il club, quali sono le priorità. Lo sappiano che quasi tutte le società italiane non possono spendere senza prima aver incassato una buona cifra. Se la dirigenza ritiene che un difensore piuttosto che un attaccante vanno presi a tutti i costi, allora è un sacrificio che può essere giusto fare. Ovviamente sempre dopo aver individuato un’alternativa comunque rassicurante come può essere Guglielmo Vicario».

OPZIONE STUZZICANTE − Teotino si è poi espresso sull’eventuale possibilità di vedere Thiago Motta sulla panchina dell’Inter: «Io lo vedrei bene. Penso che sia un’ottima opzione se l’Inter dovesse scegliere di separarsi da Simone Inzaghi. Io so che lui spera molto di tornare dov’è già stato in passato, ossia a Parigi al PSG dove ha allenato le giovanili. Penso che la sua ambizione sia quella di tornare un giorno per allenare la prima squadra. Però nutre affetto anche per i nerazzurri per i quali è stato un giocatore importante: ci andrebbe subito. Per cui io lo vedo molto bene».