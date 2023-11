Zazzaroni: «Allegri l’uomo della settimana, pure l’Inter lo corteggiò»

Zazzaroni ha dedicato un pezzo del Corriere dello Sport interamente al tecnico della Juventus, Allegri. A 2 giorni dal match contro l’Inter ritorna su un vecchio tema di mercato.

L’UOMO DELLA SETTIMANA − Ivan Zazzaroni esalta il tecnico della Juventus: «Se domenica sera riuscirà a battere l’Inter Massimiliano Allegri riporterà la Juve in testa al campionato (a parità di partite) dopo 1.212 giorni, 40 mesi. Sembra incredibile, ma è così. Anche per questo l’uomo del weekend – e della settimana – non può essere che lui. L’allenatore che, nonostante sei scudetti, due finali di Champions e qualche coppa nazionale, viene ancora considerato un abile, ancorché fortunato, gestore di campioni, o presunti tali. E niente di più. Ma questa è l’Italia dei criticonzi».

TEORICO − Zazzaroni lo definisce così: «Allegri è il teorico della semplicità (del calcio) e del cazzeggio creativo (nello spogliatoio). Proprio il tema della semplicità viene ritenuto una provocazione. Infastidisce in particolare i fanatici degli “scienziati”, i tecnici più trendy, considerati portatori del nuovo verbo».

VICINO − Zazzaroni ritorna su un retroscena di mercato: «Anche Marotta e Zhang provarono a sedurlo nel corso di una cena milanese alla quale prese parte anche l’agente Giovanni Branchini. Non ci riuscirono e si orientarono su Simone Inzaghi e insomma i corteggiatori eccellenti non sono mai mancati».

SCONTRO − Infine, Zazzaroni parla del derby d’Italia: «La sfida di dopodomani risulta insolita per distanze tecniche. Ma è introdotta da un continuo botta e risposta indiretto tra lui e Marotta: Allegri espone gli obiettivi realistici della Juve, Marotta la indica come favorita per lo scudetto per via dell’assenza dalle coppe».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni