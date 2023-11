Locatelli in tempo per l’Inter? Allegri ci spera, ma ha il piano B − TS

Con la mente al derby d’Italia, Massimiliano Allegri prepara già le possibili soluzioni di formazione, viste le varie indisponibilità. Da capire la presenza o meno di Manuel Locatelli per Juventus-Inter, secondo Tuttosport.

SOLUZIONE – Per domenica sera contro l’Inter, il tecnico bianconero Allegri studia la miglior Juventus per battere i nerazzurri e scavalcarli in classifica. Dovrà fare i conti, però, oltre alle varie assenze, anche con una probabilità molto alta di non vedere in campo Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero durante il match con il Cagliari ha subito un brutto colpo, ma ha terminato tutta la gara in campo. Una volta partito in nazionale con l’Italia, gli è stato diagnosticata strumentalmente la frattura leggermente scomposta della decima costola. Ci sono poche possibilità che recuperi e possa prendere parte a Juventus-Inter. Allegri sta già studiando un piano B con Rabiot centrale e Mckennie con Miretti mezzali.

FONTE: Tuttosport – Stefano Salandin