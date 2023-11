Allegri segna 2 rientri, un solo vero dubbio per Juventus-Inter − CdS

Allegri può sorridere per il rientro a pieno regime di due giocatori della sua rosa. Il tecnico prepara la sfida tra Juventus e Inter.

DUE RECUPERI − Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Inter riabbraccia sia McKennie che Miretti. L’americano ieri ha lavorato con il gruppo, mentre il nazionale under 21 lo aveva fatto già mercoledì. Quindi allarme rientrato a centrocampo col solo Manuel Locatelli in forse. Il regista bianconero, alle prese con un problema alla decima costola, sarà valutato in queste ore per capire se potrà rientrare o meno domenica sera. Per il resto, squadra praticamente della Juventus fatta.

(3-5-2): Szczesny; Gatti-Bremer-Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.