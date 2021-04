Zapelloni: «Conte dell’estetica se ne frega, l’Inter deve vincere lo scudetto»

Il giornalista Umberto Zapelloni, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha commentato le dichiarazioni di Conte dopo Inter-Sassuolo (vedi articolo). Da parte sua c’è la certezza che ora anche il tecnico sia sicuro di vincere il campionato.

INDIRIZZATO – Umberto Zapelloni è convinto che l’Inter il grosso l’abbia già fatto: «Il campionato era già finito da qualche settimana, mi sembra che adesso sia finito anche per Antonio Conte. Anche nelle sue dichiarazioni psot partita non può più nascondersi: ci ha provato fino all’ultimo, ora no. Il Sassuolo ha tirato più dell’Inter e avuto più possesso palla, però l’Inter vince in questo modo. Magari non è stata bellissima durante la stagione, però a un certo punto si è messa a giocare in un certo modo e dieci vittorie di fila è tanta roba, anche perché prima ne aveva fatte otto. Poi l’arbitro ha sbagliato per entrambe le squadre. Conte ha detto che dell’estetica se ne frega, adesso quello che conta è vincere lo scudetto. Dopo nove anni di dominio juventino all’Inter cosa serviva? Vincere lo scudetto. E lui ha messo giù la squadra per vincere lo scudetto».