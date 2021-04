Mino Taveri cerchia una data sul calendario: quella di Juventus-Inter, penultima giornata di Serie A. Il giornalista, ospite di “Pressing Champions League” su Italia 1, sostiene che Conte proverà a vincere il campionato prima del match di Torino.

ANTICIPARE IL DISCORSO – Mino Taveri ritiene che i punti che mancano Antonio Conte li voglia conquistare rapidamente: «Io penso che l’Inter non voglia assolutamente arrivare alla trentasettesima e giocarsi il titolo nella partita con la Juventus. Nelle prime cinque-sei partite, dove servono quei sedici punti per l’aritmetica, mi sembra che sia solo il Napoli l’avversario più ostico. Con tutto il rispetto per tutte, perché il Crotone e lo Spezia devono salvarsi. Ma mi sembra che l’Inter abbia imparato dagli errori del passato, quando certe partite non le vinceva e comprometteva i campionati. Alla fine ha questi due davanti, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che fanno la differenza: Lukaku è un fenomeno, bisogna alzarsi in piedi e applaudire senza niente da dire. La Champions League? Non era ancora questa Inter qua all’epoca dell’eliminazione. Conte ha capito che stava andando nella direzione sbagliata».