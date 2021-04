Pedullà torna sugli ottantatré milioni di euro spesi dall’Inter per acquistare Lukaku due anni fa. Il giornalista, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ritiene che Conte abbia fatto benissimo a premere per arrivare al belga.

GIUSTO SPINGERE – Alfredo Pedullà ritiene che ormai l’Inter sia lanciata verso il titolo, dopo il 2-1 al Sassuolo di ieri: «La svolta c’era già stata, adesso è un pilota automatico. Romelu Lukaku? Abbiamo sempre promosso quella spesa. Sul caso Lukaku è stata una spesa straordinaria, avallata sin dall’inizio. I soldi spesi hanno portato a un’eliminazione dalla doppia Europa, che anche Antonio Conte se n’è reso conto. Avevamo detto che con lo scudetto avrebbe cancellato il 75% di quella delusione, ma il mercato dell’Inter è da promuovere. La gestione di Conte è stata un’altra cosa rispetto alla Juventus: nella coerenza l’Inter fino in fondo c’è arrivata».