Zanetti: «Inter forte come quella del triplete!». Poi rassicura su due rinnovi!

Javier Zanetti è stato intercettato a margine dell’evento organizzato da Fondazione Pupi. Il Vice Presidente nerazzurro ha parlato del momento dell’Inter, soffermandosi anche su due situazione importanti.

PERCORSO – Javier Zanetti risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24 sul momento dell’Inter in campionato: «Si può essere più ottimisti con questo divario di punti? Da quando è iniziata questa stagione noi pensiamo partita dopo partita. È vero che il vantaggio è importante però l’unica cosa che interessa a noi in questo momento è la partita di sabato contro il Bologna e fare il nostro lavoro. Credo che stiamo facendo un’ottima annata, inutile nasconderlo. Il lavoro dell’allenatore, insieme ai ragazzi, ci sta dando grande soddisfazione. Questo lavoro non inizia quest’anno ma da tanto tempo, dove siamo riusciti a creare un bel gruppo e a far sì che l’Inter sia competitiva in tutte le competizioni. Credo che l’Inter lo sta dimostrando e speriamo di poter finire nel migliore dei modi».

Zanetti rassicura e elogia l’Inter

PERMANENZA – Javier Zanetti si sofferma su due figure importantissime nell’Inter: Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. Così il vice presidente nerazzurro sulla permanenza dei due: «Lo ha detto anche Inzaghi che si trova molto bene con la nostra famiglia. Sta formando un bel gruppo tra i dirigenti, lo staff, i tifosi. C’è una grande empatia e una grande cultura del lavoro. Tutto questo non lo fai dall’oggi al domani, c’è una programmazione e una strategia. Quando abbiamo creato questo gruppo abbiamo voluto dare continuità e adesso i risultati stanno lavorando. Sono felicissimo per Lautaro Martinez perché quando lo abbiamo preso aspettavamo il Lauti che si sta dimostrando in questo momento. Un grande senso d’appartenenza, grande punto di riferimento per tanti. Dimostra quanto ci tiene e io sono tranquillo perché so che lui è molto felici qui. Il rinnovo di Lautaro Martinez? Io sono molto fiducioso perché stiamo lavorando insieme al suo agente per poter concludere il suo rinnovo. Anche lui ha detto di stare tranquilli perché la sua intenzione è di rinnovare e speriamo che sia così».

EUROPA E TRIPLETE – Javier Zanetti conclude con un pensiero sulla Champions League: «Simeone? Conoscendolo mi aspetto una partita com’è stata quella a San Siro, contro un avversario forte. Sappiamo che non sarà semplice ma crediamo di poter competere e speriamo di poter portare a casa la qualificazione. La vittoria dello scudetto nel derby? Noi non facciamo calcoli. Pensiamo alla partita col Bologna e a fare il nostro percorso. Se rivedo in quest’Inter qualcosa di quella del triplete? Difficile fare i paragoni. Di sicuro quest’Inter diverte e si vede che giocando si trovano molto bene. È un piacere enorme vederli giocare. Come vice presidente e come tifoso quando sono sugli spalti vedo un’Inter molto forte come quella del triplete».