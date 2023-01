Zampini attacca: «Inchiesta Juventus e Inter, una commissione mafia e l’altra nulla!»

Zampini, come suo solito, difende fino allo stremo la Juventus e cerca di sminuire quanto fatto dalla società per cui fa il tifo citando altri club. In questo caso lo fa sull’Inter: ecco come ha parlato in collegamento con Pressing Serie A su Italia 1.

L’ALTRA QUESTIONE – Oltre al caso plusvalenze per Massimo Zampini c’è un accanimento verso la Juventus: «Ci sono procure più o meno attive, non c’è nessun dubbio. Ci sono anche procure, aggiungo, che su un caso assolutamente speculare come quello dei rapporti con gli ultras, su inchiesta Juventus e inchiesta Inter giurano di non aver saputo – giustamente – nulla, tuttora non sappiamo nulla. L’altra l’abbiamo letta quotidianamente, con intercettazioni persino manipolate, fino alla commissione mafia: tutti associano il nome Agnelli-ndrangheta col sorrisino, ma era assolta completamente la Juventus. Io racconto di un mondo mediatico, dove c’è una procura molto attiva, e di cose che creano più attenzione delle altre. Ci sta bene che la giustizia sportiva sia in mano a una lotteria?»