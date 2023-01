Skriniar, due le alternative in caso di addio immediato all’Inter – DS

Milan Skriniar è ormai prossimo al trasferimento al PSG. L’unico dubbio rimane la data, se sarà già ora a gennaio oppure a giugno.

ALTERNATIVE – Ciro Venerato ha fatto il punto alla Domenica Sportiva, sulla situazione legata al futuro di Milan Skriniar in casa Inter: «Il giocatore ha chiesto all’Inter di non rinnovare, ma difficilmente partirà in questa sessione di mercato. Anche se il PSG offrisse 20 milioni. Sarebbe lo stesso giocatore a rifiutare. Andando via a zero prenderebbe un bonus di 20 milioni alla firma. Andando via a gennaio, prenderebbe invece solo lo stipendio. Si trattano comunque di 9 milioni e mezzo all’anno. Le alternative in caso di partenza immediata sono due: Tiago Djalò del Lille, ex Milan e Chalobah del Chelsea. Per Scalvini ad oggi non c’è nulla. Piace moltissimo a Marotta e Ausilio ma costa troppo: 40 milioni». Probabile dunque che lo slovacco termini la stagione a Milano, per salutare poi a giugno a zero.