Zaccagni avvisa: «Siamo lì, cerchiamo di stare addosso a quelle davanti»

Zaccagni ha parlato in zona mista nel post di Lazio-Milan. L’attaccante ha risposto alla domanda sulla zona Champions League e sulla lotta con Inter, Roma, Atalanta e Milan stesso

LOTTA − Mattia Zaccagni grande protagonista in Lazio-Milan con un gol e un assist ha parlato nel post gara. L’attaccante esterno lancia la sfida all’Inter e non solo: «Grande momento, non si può dire altro, siamo molto contenti dei numeri e delle prestazioni e dobbiamo continuare su questa strada qua. Siamo li cerchiamo di stare addosso a quelle davanti. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni sicuramente, lavoriamo per questo».