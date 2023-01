Maldini: «Ultime gare non giocate bene. Scorso anno Scudetto meritato»

Paolo Maldini ha parlato nel post partita di Lazio-Milan 4-0. Il dirigente rossonero ripercorre le ultime gare perse, tra cui anche quella contro l’Inter

MOMENTO NO − Maldini commenta le ultime due sconfitte sonore contro Inter e Lazio. Le sue parole in mixed zone: «Con la Roma abbiamo dominato e poi le altre non le abbiamo giocate bene. È sicuramente un momento che non sta andando bene per noi. Posizione Pioli? Certamente sì. Siamo secondi in classifica, è una squadra che ha vinto meritatamente lo Scudetto lo scorso. Se ne esce con il lavoro e la compattezza generale. I fatti aiutano a capire qual è la reale situazione».