Maignan in ripresa, rientro a febbraio: lo rivela Maldini! Ritorna con l’Inter?

Mike Maignan ha svolto degli esami negli ultimi giorni, come ha rivelato Paolo Maldini ai microfoni di Dazn. Risultati ok, rientro previso a febbraio. Ma da capire se ci sarà già contro l’Inter

ULTIME − Maignan verso il recupero in casa Milan. Il portiere francese, out da ottobre, ha svolto degli esami ultimamente per capire meglio la situazione. Come ha rivelato Maldini, il portiere rientrerà a febbraio ma non si sa ancora quando di preciso. Dunque contro l’Inter rimane in fortissimo dubbio con ampie possibilità di assenza. L’infortunio al polpaccio gli ha fatto saltare anche il Mondiale con la Francia.