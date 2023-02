Xavi, non ti passa più: «Inter non è in gran forma. No superiorità»

Nella conferenza stampa prima della sfida tra Barcellona e Betis Siviglia, il tecnico Xavi ha parlato dello stato di forma della sua squadra. Paragonandola anche allo stato di forma di altre big, come il Liverpool. Ma anche l’Inter, che continua a essere nei pensieri del tecnico blaugrana dopo l’eliminazione in Champions League

STATO DI FORMA – Per Xavi l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter continua a essere un trauma. In conferenza stampa, parlando dello stato di forma del suo Barcellona, il tecnico blaugrana ha citato anche i nerazzurri: «Se prendiamo in esame le ultime sette partite, abbiamo giocato bene in quattro e meno bene nelle altre. Vogliamo giocare bene, creare tante occasioni. A volte fai una grande partita e non vinci. L’obiettivo è giocare bene, ma non sempre riesce. Ora il calcio è molto equilibrato. Prendete per esempio il Liverpool che non sta andando benissimo, così come anche l’Inter. Non c’è più tutta questa superiorità».