Inter-Milan, Pioli prova a cambiare marcia! Una novità in mezzo al campo? – Sky

Inter-Milan è il derby in programma domenica 5 febbraio a San Siro valevole per la ventunesima giornata di Serie A (QUI le ultime da Appiano Gentile). Di Stefano, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, fa il punto sulle idee di Pioli

CAMBIO MARCIA – Inter-Milan si avvicina e Stefano Pioli riflette su un cambio modulo per provare a dare una sterzata al periodo negativo. Queste le ultime di Peppe Di Stefano: «Giocherà Leao nel 4-3-3 che verrà provato domani. A centrocampo quindi Tonali, Krunic e uno tra Pobega e Vranckx. Difesa confermata: quindi Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, Tomori e Kalulu centrali. In attacco Leao, Giroud e Saelemaekers. L’alternativa è Leao, Giroud e magari Rebic oppure lo stesso Messias. Al momento però è più probabile per la prima opzione».