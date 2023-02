Brozovic vede Inter-Milan, opzione in più per il centrocampo di Inzaghi

La notizia di giornata è sicuramente il ritorno di Marcelo Brozovic sul campo di allenamento (vedi articolo). Il centrocampista croato, ormai indisponibile da diverso tempo, vede il recupero per Inter-Milan. Un’opzione in più per il centrocampo di Simone Inzaghi in un periodo delicato

RECUPERATO – Un’opzione in più a centrocampo per Simone Inzaghi in vista del derby Inter-Milan e non solo. Marcelo Brozovic torna infatti a disposizione dopo il lungo periodo passato da infortunato con soltanto la parentesi Mondiale. Il centrocampista croato è tornato oggi ad allenarsi, a quattro giorni dalla sfida di San Siro. Difficile, chiaramente, pensare a un suo ritorno in campo dal primo minuto. Ma anche solo il fatto di poterlo avere in panchina è un grande vantaggio per il tecnico. Anche senza Brozovic, fin qui, il centrocampo nerazzurro ha comunque funzionato grazie al trio Calhanoglu–Mkhitaryan–Barella, autori di grandi prestazioni nel corso della stagione. Ma riavere il croato è grasso che cola.

NECESSARIO – In un’ottica più ampia che non riguarda soltanto Inter-Milan, il recupero di Marcelo Brozovic è necessario. Giocando ogni tre giorni, con ancora tre fronti su cui competere dopo la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia, un’alternativa in più di livello a centrocampo aiuta e non poco. Se non altro, anche per cercare di far rifiatare un giocatore come Henrikh Mkhitaryan, che sta giocando senza pause. Nelle rotazioni è entrato anche stabilmente Kristjan Asllani, che sta ottenendo sempre più minutaggio. E insomma, far rientrare nel giro anche Marcelo Brozovic è un totale vantaggio per il tecnico nerazzurro.