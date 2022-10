Xavi le sta provando tutte: «Guarderemo Inter-Viktoria Plzen tutti insieme!»

Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco. Il tecnico blaugrana preferisce pensare prima a Inter-Viktoria Plzen con un cambio di programma significativo (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

GUFATA CERCASI – Xavi Hernandez sa che il suo destino in Champions League dipende dal risultato che l’Inter farà con il Viktoria Plzen a San Siro. Il tecnico blaugrana alla vigilia del match spiega una sua decisione: «Ci concentreremo due ore prima al Camp Nou. Abbiamo cambiato le dinamiche, crediamo che sia meglio per il calciatore passare più tempo con la sua famiglia. È una mia decisione. Non credo nelle superstizioni, credo in altre cose. L’idea è quella di seguire insieme la partita tra Inter e Viktoria. La guarderemo tutti in televisione negli spogliatoi. Dobbiamo vincere la partita, a prescindere da quello che fa l’Inter a Milano».