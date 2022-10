Barcellona, Xavi concentrato su Inter-Viktoria Plzen: cambio di programma!

Il Barcellona sa di dipendere dal risultato di Inter-Viktoria Plzen perché i nerazzurri vincendo a San Siro andrebbero agli ottavi di Champions League (QUI le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia). Xavi per l’occasione cambia programma rispetto al solito e tenta di fare lo sgambetto ai nerazzurri con la forza del pensiero. Di seguito quanto rivelato da Sky Sport

CAMBIO DI PROGRAMMA – Il Barcellona guarderà Inter-Viktoria Plzen arrivando allo stadio tre ore prima del solito. Sanno di dipendere dal risultato del match che si giocherà a San Siro. La differenza sta nel fatto che non andranno in ritiro come fatto invece finora per tutte le partite di Champions League. Xavi ha lasciato i giocatori liberi di stare con le famiglie, quindi appuntamento alle 18.30 direttamente per guardare Inter-Viktoria Plzen.