Xavi: «Sempre positivo, ma non dipende da noi. Faremo la nostra partita»

In conferenza stampa, Xavi ha commentato la sfida di domani contro il Bayern Monaco. il tecnico blaugrana si è detto ottimista, nonostante la qualificazione non dipenda solo dal risultato del Barcellona

REALISTA – Xavi, nonostante la decisione di guardare la partita dell’Inter insieme alla sua squadra per cercare una insperata gufata (vedi qui), sa bene che la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League è quasi un miracolo: «Sono sempre positivo, mi avete conosciuto in questi mesi… ma la disgrazia è che non dipende da noi. Quando non dipende da te, non è così positivo. La situazione per noi è scomoda e difficile in ogni caso. Noi dobbiamo comunque fare la nostra partita, indipendentemente da quello che succede a Milano». Così il tecnico dei catalani alla vigilia del match contro il Bayern Monaco.