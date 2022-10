Garcia non perde la speranza: «Dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere»

Eric Garcia ci crede ancora. Il difensore blaugrana ha parlato in conferenza stampa pre Barcellona-Bayern Monaco. Nonostante la qualificazione sia difficile, il numero 24 blaugrana non ha perso la speranza

DOBBIAMO VINCERE – Eric Garcia afferma che il Barcellona, nonostante la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League appaia lontana, farà di tutto per vincere contro il Bayern Monaco. Il difensore blaugrana ha parlato così nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro i bavaresi: «È complicato passare il turno, perché non dipende solo dal nostro risultato. Giocheremo sapendo il risultato dell’Inter. Però non abbiamo perso speranza. In ogni caso, dobbiamo fare il nostro lavoro, provando a vincere il match.» Così il numero 24 del Barcellona si è espresso in merito alla qualificazione agli ottavi di Champions League, ormai difficile da raggiungere.