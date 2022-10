Inzaghi, doppia missione: qualificazione agli ottavi e rientro Lukaku -SM

Sportmediaset parla di una doppia missione per Simone Inzaghi. La prima è quella di ottenere la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League domani sera. La seconda riguarda il rientro di Romelu Lukaku, fondamentale perché l’Inter possa fare una buona stagione

DOPPIA MISSIONE – Quella che aspetta Simone Inzaghi nei prossimi giorni. A partire da domani sera, quando la sua Inter scenderà in campo contro il Viktoria Plzen per ottenere la qualificazione agli ottavi. Senza Lukaku, toccherà ancora una volta a Edin Dzeko condurre i suoi verso gli ottavi. La qualificazione porterebbe 20 milioni nelle casse nerazzurre, utili per il rinnovo di Skriniar. Ecco poi l’altra missione del tecnico nerazzurro: rimettere Big Rom al centro del villaggio. Quella di domani sarà una partita importante per recuperare il belga, unico accelerante per una possibile rimonta. Con lui in versione Scudetto, sarà possibile continuare bene in Champions League e rimontare in Serie A. Ricomporre la Lu-La potrebbe cambiare la stagione dell’Inter. L’obiettivo per domani è entrare verso fine partita, per lasciarsi alle spalle l’infortunio più importante della sua carriera.