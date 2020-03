Vulpis: “Serie A, rischio blocco totale. Ecco quando è previsto il picco”

La Serie A figura fra i tanti eventi sportivi bloccati dal Governo col DPCM emanato stasera (vedi articolo). Vulpis, direttore di “Sporteconomy.it”, è intervenuto in collegamento con “Calcio Totale” su Rai Sport + e ha fatto notare come il 3 aprile l’emergenza Coronavirus potrebbe non essere finita.

E SE LA SERIE A FINISCE? – Il calcio, per ora, va in archivio fino al 3 aprile, seppur con qualche deroga. Marcel Vulpis prova a spiegare in che situazione è l’Italia: «Anche il DPCM di questa sera non è ancora sulla linea della Cina. Il modello cinese è tecnicamente chiamato lockdown, che vuol dire chiusura totale di tutto con l’esercito nelle strade che controlla chi entra e chi esce. Ancora una volta auspichiamo il modello cinese e lo trasformiamo in modello italiano, perché vedrete che ci saranno ancora persone per strada. Il contagio continua a circolare, il 3 aprile vedrete che saremo ancora nel picco. È previsto proprio nei primi dieci giorni di aprile, se venisse confermato anche dal Comitato tecnico-scientifico vorrebbe dire che si continuerebbe sulla sospensione del campionato. Così si arriverebbe a quell’ipotesi, purtroppo, di blocco del campionato totale. Chi vince la Serie A in questo caso? Non essendoci una regola dovrebbero, evidentemente, emanare una norma che oggi non esiste nello statuto. Considerato l’umore che c’è interno al mondo del calcio trovo difficile che si possa arrivare a una norma omogenea e condivisa da tutti. Siamo in una situazione unica e spero irripetibile, addirittura non capiamo quando vedremo la luce in fondo al tunnel».