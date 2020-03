Arambarri: “Inter club storico, Europa League vetrina Getafe. Partita…”

Arambarri, centrocampista del Getafe, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo. Inevitabile un riferimento alla partita di Europa League contro l’Inter, che è stata inserita fra le “deroghe” nel DPCM di stasera che ha bloccato lo sport (e non solo) in tutta Italia (vedi articolo).

PER ORA GIOCANO – Mauro Arambarri dovrebbe essere protagonista di Inter-Getafe, anche se bisognerà capire se l’UEFA confermerà il programma. Il centrocampista uruguayano si esprime così sull’Europa League: «È una vetrina molto bella per noi, per farci conoscere in Europa. L’Inter? Loro sono un club storico. È logico che siano i favoriti per il passaggio del turno, ma quando uno ci mette speranza e tanto lavoro può riuscire a ribaltare la situazione. I tifosi ci hanno aiutato molto, ho sentito tanto affetto quando abbiamo giocato al Coliseum Alfonso Pérez e fuori. Che continuino così».