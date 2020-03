Rocchi: “Inter-Getafe, gli spagnoli chiedono alternativa. Attesa UEFA”

Inter-Getafe è fra le poche partite permesse in Italia fino al 3 aprile, per effetto del DPCM di stasera (vedi articolo). Il giornalista Francesco Rocchi, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, segnala come gli spagnoli attendano risposta dall’UEFA su un possibile cambio di sede.

IN CAMPO NEUTRO? – Inter-Getafe dovrebbe giocarsi giovedì alle ore 21, salvo modifiche a questo punto auspicabili. Sulla sfida di Europa League il giornalista Francesco Rocchi non esclude un cambio di sede: «Il Getafe in questo momento chiede all’UEFA di valutare un’alternativa. Una sede alternativa alla Lombardia non c’è, perché da stasera tutta Italia è zona protetta, per questo la Juventus stava valutando Malta (per giocare col Lione, ndr). Il decreto dice che si può giocare, bisogna vedere la risposta dell’UEFA».