Vocalelli: «Inter straripante! Sull’attacco c’è da interrogarsi»

L’Inter sta riuscendo a gestirsi in attacco pur non avendo avuto (per ora) un contributo apprezzabile dall’infortunato Arnautovic e dal rientrante Sanchez. Per Vocalelli, intervenuto a Radio Radio, è quello il limite della squadra di Inzaghi.

RIVEDIBILE DAVANTI – Alessandro Vocalelli dà una valutazione sulla vittoria per 1-0 di ieri contro il Benfica: «L’Inter nel secondo tempo è stata straripante. A un certo punto poteva fare quattro-cinque gol, era incredibile che non stesse vincendo. Quello che a me colpisce non è il fatto che magari davanti sei abbastanza scarno, perché hai tre attaccanti di cui uno Alexis Sanchez cavallo di ritorno che non ho capito perché sia tornato all’Inter dopo la risoluzione consensuale di un anno fa. Quello che sorprende è la differenza fra un attacco molto povero e un centrocampo con riserve come Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Carlos Augusto. Da una parte hai tanta ricchezza e sei ben coperto, dall’altra si potevano bilanciare un po’ meglio le forze. Se ti passano sotto il naso prima Andrea Pinamonti, poi Samuele Mulattieri inserito nell’affare Frattesi bisogna un po’ interrogarsi se era giusto lasciarli partire e trovarsi nella condizione di dover cercare Marko Arnautovic a trentaquattro anni a dieci milioni di euro».