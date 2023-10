Cuadrado, il piano dell’Inter per evitare guai (anche con la Colombia)

Cuadrado non gioca da un mese, Colombia-Venezuela delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. E il rischio è che l’Inter possa riaverlo solo… dopo la sosta, purtroppo di nuovo imminente. C’è però un piano, secondo Tuttosport.

CONTATTI IN CORSO – L’Inter vuole evitare che Juan Guillermo Cuadrado venga convocato dalla Colombia per le partite di qualificazione della prossima soste. Diplomazia al lavoro da parte della società, come fa sapere Tuttosport, per cercare di impedire che debba farsi un viaggio intercontinentale pur non essendo al meglio. Il problema fisico che ha frenato l’ex Juventus è una tendinite, piuttosto fastidiosa, in via di risoluzione visto che ieri col Benfica era in panchina. Ma il fatto che Cuadrado non sia nemmeno entrato certifica come non sia al 100%: c’è il rischio di una recidiva da scongiurare. Motivo per il quale l’Inter si augura che la Colombia lo lasci tranquillo, dato che la sua ultima partita è proprio in nazionale contro il Venezuela. A breve atteso il responso sulla possibilità che Cuadrado rimanga ad Appiano Gentile durante la sosta.