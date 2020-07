Vlahovic: “Ricordo a cui sono piÃ¹ affezionato? Gol all’Inter! Motivo…”

Vlahovic: “Ricordo a cui sono più affezionato? Gol all’Inter! Motivo…”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha partecipato a un’intervista per Linkem, sponsor della società. Nel rispondere alle domande dei tifosi, il giocatore viola ha ricordato con piacere la rete segnata contro l’Inter all’Artemio Franchi di Firenze.

MIGLIOR RICORDO – Come per molti altri giocatori come lui, anche per Dusan Vlahovic uno dei ricordi più belli in carriera è la rete contro l’Inter. Una rete che i tifosi nerazzurri ricordano ancora con amarezza, arrivato infatti nei minuti finali della sfida contro la Fiorentina e che ha regalato l’1-1 ai viola. L’attaccante della squadra toscana ha spiegato anche il motivo per il quale è un gol a cui è affezionato: «Il mio ricordo a cui sono più affezionato è quello di quando ho fatto il gol contro l’Inter, perché per me valeva tanto».