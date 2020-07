Lukaku out per SPAL-Inter, resterÃ  a Milano. Occasione Eriksen – Sky

Lukaku out per SPAL-Inter, resterà a Milano. Occasione Eriksen – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Romelu Lukaku probabilmente non sarà nemmeno in panchina per SPAL-Inter. Il motivo è logistico: il belga, evitando il viaggio a Ferrara, potrà restare ad allenarsi per recuperare in vista della Roma. Occasione invece per Christian Eriksen.

SCELTE DI FORMAZIONE – Romelu Lukaku resterà a Milano. Antonio Conte ha deciso di far evitare la trasferta a Ferrara all’attaccante, in modo che possa lavorare sul recupero in vista dell’importante sfida contro la Roma. Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, queste potrebbero essere le scelte di formazione di Antonio Conte in vista di SPAL-Inter, in programma domani sera: «Lukaku non sarà tra i titolari. Probabilmente il belga non partirà per Ferrara così da poter lavorare domani e venerdì ad Appiano Gentile ed essere così pronto sabato per tornare ad allenarsi insieme alla squadra. Eriksen è in vantaggio per giocare trequartista. Questa sarebbe un’occasione interessante per lui che sta vivendo un momento di calo. Potrebbe essere il suo turno domani contro la SPAL, considerato anche che Borja Valero ha giocato da titolare nelle ultime due».

Fonte: Sky Sport