Viviano: «Inter e Juventus le assolute favorite. Allegri ridarà equilibrio»

L’Inter si ripresenta ai nastri di partenza della prossima Serie A da detentrice del tricolore e farà di tutto per difenderlo. A “Stadio Aperto”, trasmissione di TMW Radio, il portiere Viviano indica le sue favorite per la prossima volata scudetto.

EQUILIBRIO DA RITROVARE – Emiliano Viviano, portiere con un fugace passato nell’Inter, non ha dubbi su chi si giocherà il titolo nella prossima Serie A: «Le favorite per il campionato sono assolutamente Inter e Juventus. Massimiliano Allegri ridarà sicuramente un equilibrio ai bianconeri, però bisogna anche vedere se questo equilibrio riescono a ritrovarlo. Qualche cambiamento lo trova anche Allegri. Ci sono giocatori che hanno un paio d’anni in più, qualcuno è acciaccato, hanno qualche problema a centrocampo anche a livello di infortuni. Però sono assolutamente tra i favoriti». L’estremo difensore vede i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Torino come i principali candidati per la conquista del prossimo scudetto.