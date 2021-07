Maiorino: «Satriano molto forte, l’Inter gli dia fiducia. Serve un’altra punta»

Rocco Maiorino è un direttore sportivo, che ha avuto esperienze al Milan e al Las Palmas. Ospite dell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, indica in Satriano un nome che l’Inter dovrebbe tenere in grande considerazione.

REPARTO OFFENSIVO – Così Rocco Maiorino su come l’Inter deve muoversi sul mercato: «Un’altra punta con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez? L’ideale, giocando a due davanti e quindi mantenendo lo stesso sistema dell’anno scorso, è che un altro servirebbe di questo livello. Piero Ausilio sa meglio di me quali sono le esigenze principi per il mercato. C’è anche Martin Satriano, un ragazzo della Primavera molto forte che si sta mettendo in luce. Bisogna dare anche un po’ di fiducia ai ragazzi: se hanno qualità, e Satriano le ha, bisogna appoggiarli. Lukaku e Lautaro Martinez, quando sono in forma, difficilmente saltano una partita. Matteo Pessina? Lo soffiammo all’Inter (quando era direttore sportivo del Milan, ndr) in quel momento, poi iniziò un giro. Ebbe problemi al Catania, al Como iniziò a giocare con continuità ma andammo via noi nel 2017».